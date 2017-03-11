КХЛ оштрафовала «Динамо» на 300 000 рублей за высказывание Виталия Давыдова в адрес судей
КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тысяч рублей за резкое высказывание вице-президента клуба, трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.
После первого матча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» - СКА (3:2 ОТ), Давыдов назвал неприличной работу арбитров, судивших игру.
10 марта СКА на своем льду переиграл бело-голубых со счетом 2:1 и восстановил равновесие в серии.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически