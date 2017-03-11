«Уфа» выиграла у «Крыльев Советов», одержав третью победу при Семаке со счетом 1:0

«Уфа» победила «Крылья Советов» (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник».

Единственный гол на шестой минуте игры забил хорват Иван Пауревич с передачи форварда Вячеслава Кротова.

«Уфа» одержала третью победу в трех матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Причем все игры завершились со счетом 1:0. До этого «Уфа» выиграла у «Анжи» (1:0) в ¼ финала Кубка России и «Терека» в 17-м туре премьер-лиги.

Теперь у команды Семака стало 31 очко, и она поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» в 15 очками остались в зоне вылета – на 15-м месте.

В 20-м туре 19 марта «Уфа» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Ростов».

РФПЛ

19-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча