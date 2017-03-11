«Уфа» выиграла у «Крыльев Советов», одержав третью победу при Семаке со счетом 1:0
«Уфа» победила «Крылья
Советов» (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник».
Единственный гол на шестой минуте игры забил хорват Иван Пауревич с передачи форварда Вячеслава Кротова.
«Уфа» одержала третью победу в трех матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Причем все игры завершились со счетом 1:0. До этого «Уфа» выиграла у «Анжи» (1:0) в ¼ финала Кубка России и «Терека» в 17-м туре премьер-лиги.
Теперь у команды Семака стало 31 очко, и она поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» в 15 очками остались в зоне вылета – на 15-м месте.
В 20-м туре 19 марта «Уфа» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Ростов».
РФПЛ
19-й тур
Матч
Уфа - Крылья Советов - 1:0 (1:0)
Голы
Пауревич 6 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Карп (Ванек, 60), Аликин, Сухов, Засеев, Стоцкий, Игбун (Фатай, 66), Пауревич, Кротов (Йокич, 77)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Ятченко, Надсон, Зуев, Мияилович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Паскуато
Предупреждения:
нет - Гаджибеков, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча