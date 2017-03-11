Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уфа» выиграла у «Крыльев Советов», одержав третью победу при Семаке со счетом 1:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уфа» победила «Крылья Советов» (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник».

Единственный гол на шестой минуте игры забил хорват Иван Пауревич с передачи форварда Вячеслава Кротова.

«Уфа» одержала третью победу в трех матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Причем все игры завершились со счетом 1:0. До этого «Уфа» выиграла у «Анжи» (1:0) в ¼ финала Кубка России и «Терека» в 17-м туре премьер-лиги.

Теперь у команды Семака стало 31 очко, и она поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» в 15 очками остались в зоне вылета – на 15-м месте.

В 20-м туре 19 марта «Уфа» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Ростов».

РФПЛ

19-й тур

Матч

Уфа - Крылья Советов - 1:0 (1:0)

Голы

Пауревич 6 (1:0).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Карп (Ванек, 60), Аликин, Сухов, Засеев, Стоцкий, Игбун (Фатай, 66), Пауревич, Кротов (Йокич, 77)

Крылья Советов: Лория, Таранов, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Ятченко, Надсон, Зуев, Мияилович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Паскуато

Предупреждения:

нет - Гаджибеков, 70

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Рубин» должен побеждать «Оренбург», так как его атакующий потенциал вышеФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогнозы на матч 19-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Оренбург».Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Томь».«Уфа» – «Крылья Советов». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Крыльями Советов».«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?Форвард «Амкара» Алексей Гасилин – о критике Луческу, возможном трансфере в Европу по примеру Зинченко и переходе к Гаджиеву с Карякой.Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Рубин» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом».ЦСКА – «Томь». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Томью».РФПЛ. 19-й тур. ЦСКА - «Томь», «Рубин» - «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура чемпионата России.Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром». В пятницу к общей группе присоединились полузащитники Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук.Сергей Кирьяков: Как будем побеждать «Зенит»? СекретНа пресс-конференции после матча 19-го тура РФПЛ «Арсенал» - «Урал» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков отметил важность победы для своей команды.Александр Тарханов: У «Урала» не было нужной концентрации и агрессииНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Урал» (2:0) главный тренер гостей Александр Тарханов оценил игру как равную.Сергей Кирьяков: Будем биться и цепляться до последней игрыГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Александр Тарханов: Мастерства Павлюченко сегодня не хватилоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.«Арсенал» впервые в истории обыграл «Урал»В матче 19-го тура чемпионата России «Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилецНападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.Матч «Амкар» – «Зенит» покажут в 20-ти странахМатч 19-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» - «Зенит» покажу в двадцати странах, сообщает официальный сайт петербуржцев.Гаджи Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».«Арсенал» – «Урал» - 2:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом».Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в ТомскеМатч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Амкаром» пройдет на стадион «Труд» в Томи, сообщает официальный сайт томской команды.
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»
Футбол
Игорь Лебедев: Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА
Бокс
Флойд Мэйвезер-младший: Я снова хочу драться. И неважно, что противником будет боец ММА
Футбол
Массимилиано Аллегри может возглавить «ПСЖ»
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
Иван Пауревич
Иван Пауревичвсе новости
Вячеслав Кротов
Вячеслав Кротоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости