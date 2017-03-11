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Никулина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анна Никулина показала третий результат в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Эстонии.

Победительницей гонки стала француженка Энора Латюлье, допустившая один промах.

Напомним, сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти состоятся мужская и женская гонки преследования.

Кубок IBU
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт. 7,5 км

1. Энора Латюлье (Франция) – 23.17,4 (0+1)
2. Жюлия Симон (Франция) – 4,3 (0+0)
3. Анна Никулина (Россия) – 13,4 (0+0)
4. Анна Вайдель (Германия) – 18,0 (0+0)
5. Екатерина Мошкова (Россия) – 23,8 (0+0)
6. Каролин Хорхлер (Германия) – 24,6 (0+0)
...15. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.23,2 (1+1)
...17. Светлана Миронова (Россия) – 1.34,1 (2+3)
18. Ольга Шестерикова (Россия) – 1.34,5 (1+1)
...49. Анастасия Загоруйко (Россия) – 3.11,3 (4+0)

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