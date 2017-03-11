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Себастьян Феттель: 2016 год был самым важным, «Феррари» усвоила много уроков

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о том, какую пользу принес команде прошлый сезон.

«В 2016 году мы усвоили много уроков. Вся организация, вся команда с тех пор выросла. Полагаю, это был самый важный год.

Сезон-2015 был отличным в плане перезагрузки моей карьеры и для возвращения всей команды на победный путь. Сезон-2016 стал шагом назад в плане результатов, но большим шагом вперед в плане организации работы коллектива. Когда вся команда работает здорово, то результаты неизбежно придут – но когда именно, я не знаю.

Думаю, в этом году мы подготовились к чемпионату лучше. В целом, «Феррари» находится в хорошей форме – но реальное представление о ней мы получим лишь после Мельбурна или нескольких первых гонок», – приводит Motorsport.com слова Феттеля.

Напомним, в прошлом сезоне «Феррари» не выиграла ни одну гонку и заняла третье место в Кубке конструкторов, а Феттель завершил год на четвертом месте в личном зачете.

Новый чемпионат мира стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии. 

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