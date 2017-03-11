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Оскар де ла Хойя: Мы отправили Головкину справедливый контракт на бой с Альваресом

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему намерен организовать будущей осенью поединок мексиканца Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным. 

- Чтобы этот бой состоялся, Головкин должен подписать контракт. Проблема в том, что контракт находится у его команды, а он сам, наверное, даже не знает, что происходит. Они получили справедливый контракт, и Канело хочет драться с ним, - заявил де ла Хойя.

Напомним, Геннадий Головкин 18 марта будет защищать свои чемпионские пояса в Нью-Йорке: его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс.

Альварес 6 мая сразится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Ранее Сауль отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того, как организация потребовала от него провести бой с Головкиным.

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