Александр Тарханов: Игра Заболотного? Россия всегда полна слухами

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об игре голкипера Николая Заболотного в матче 19-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) в Туле.

По мнению бывшего голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, «Заболотный не особо хотел ловить удары», которые привели к пропущенным голам.

«Всегда Россия полна слухами. Надо сказать, что «Арсенал» – хорошая команда, взяли хороших игроков зимой. Плюс играли дома – выложились все, а нам этого не хватило.

У него дочка родилась перед этим, может, волнение было. Второй мяч тоже такой, не скажу, что тяжелый был. В пенальти он немного не угадал и не достал, а во втором голе не такой сильный удар головой был», – приводит ТАСС слова Тарханова.

Напомним, дубль в ворота «Урала» сделал аргентинец Федерико Расич.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча