Александр Тарханов: Игра Заболотного? Россия всегда полна слухами
Главный тренер «Урала»
Александр Тарханов высказался об игре голкипера Николая Заболотного в матче
19-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) в Туле.
По мнению бывшего голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, «Заболотный не особо хотел ловить удары», которые привели к пропущенным голам.
«Всегда Россия полна слухами. Надо сказать, что «Арсенал» – хорошая команда, взяли хороших игроков зимой. Плюс играли дома – выложились все, а нам этого не хватило.
У него дочка родилась перед этим, может, волнение было. Второй мяч тоже такой, не скажу, что тяжелый был. В пенальти он немного не угадал и не достал, а во втором голе не такой сильный удар головой был», – приводит ТАСС слова Тарханова.
Напомним, дубль в ворота «Урала» сделал аргентинец Федерико Расич.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)
Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу
Предупреждения:
Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61
Удаления:
нет - Балажиц, 65
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция