Решение о будущем Юрзинова в «Куньлуне» будет принято 20 марта

Решение о дальнейшей судьбе главного тренера китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимира Юрзинова-младшего будет принято 20 марта.

- Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на пресс-конференции в Магнитогорске, стало для всех нас большой неожиданностью. Никто в руководстве клуба не был готов к такому повороту, поэтому была взята пауза до окончания отпуска. Команда вновь соберется 20 марта, тогда и будет принято решение, - заявил спортивный директор клуба Владимир Кречин.

Напомним, после поражения клуба-дебютанта КХЛ в первом раунде плей-офф от магнитогорского «Металлурга» Юрзинов-младший объявил о том, что он уходит в отставку.

