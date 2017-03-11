Решение о будущем Юрзинова в «Куньлуне» будет принято 20 марта
Решение о дальнейшей судьбе главного тренера китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимира Юрзинова-младшего будет принято 20 марта.
- Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на пресс-конференции в Магнитогорске, стало для всех нас большой неожиданностью. Никто в руководстве клуба не был готов к такому повороту, поэтому была взята пауза до окончания отпуска. Команда вновь соберется 20 марта, тогда и будет принято решение, - заявил спортивный директор клуба Владимир Кречин.
Напомним, после поражения клуба-дебютанта КХЛ в первом раунде плей-офф от
магнитогорского «Металлурга» Юрзинов-младший объявил о том, что он уходит в
отставку.
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