Владимир Кречин: Отсутствие полноценной «предсезонки» повлияло на весь сезон «Куньлуня»

Спортивный директор «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин высказался о проблемах, с которыми столкнулся новичок КХЛ в своем первом сезоне.

«Что действительно повлияло на весь сезон, так это отсутствие полноценной предсезонной подготовки – на первых тренировках в июле у нас было всего шесть игроков! Потом они потихоньку начали прибывать и прибывали даже по ходу сезона.

А ведь предсезонка, как известно, закладывает фундамент на весь сезон. Но какой фундамент мы могли заложить, если кто-то прибыл к нам в начале июля, кто- то в конце, а кто-то вообще в августе, когда уже шли предсезонные турниры? Вот это, безусловно, стало серьезной проблемой», – приводит ТАСС слова Кречина.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серии с магнитогорским «Металлургом».