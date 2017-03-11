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Алексей Морозов: Билялетдинов постоянно думает о хоккее

Источник:  КХЛКомментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов рассказал о работе с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

Второй матч серии ½ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» станет для Билялетдиновым 1000-м в тренерской карьере в чемпионатах России.

«В жизни Зинэтула Хайдярович спокойный. Все у него размеренно, взвешенно, все шаги продуманы. Не с бухты-барахты или спонтанно, а сначала подумает – потом сделает. При этом, конечно же, бывают и эмоциональные всплески. На льду, на площадке Билялетдинов может этих эмоций не показывать, но в раздевалке бывало разное. (Улыбается.) Чтобы взбодрить команду, он и кричит, и крепкое словцо может употребить. Мотивировать, в общем, может!

Что касается самого яркого впечатления от общения с ним... Знаете, Билялетдинов из тех тренеров, которые умеют слушать. С ним всегда можно было поговорить, донести свою точку зрения. Конечно, окончательное решение всё равно оставалось за ним, но все наши просьбы или пожелания он всегда выслушивал. Какие? И в хоккее, и в жизни. Мы могли работать с ним в контакте, он знал точку зрения команды, а это очень важно. Бывало и такое, что Зинэтула Хайдярович прислушивался к нам. Сначала говорил, что будет одно, слушал нашу точку зрения, взвешивал всё, советовался с помощниками, и что-то менялось. Не только в матчах, но и в быту, в тренировочном процессе.

Билялетдинов уже много лет находится на топ-уровне, и его феномен в том, что он любит свою работу. Он думает о хоккее постоянно, постоянно анализирует матчи – выигранные или проигранные, делает скрупулёзный разбор игр, своей работы и работы других тренеров, потому что пристально следит за нашим хоккеем. Зинэтула Хайдярович просто фанат своего дела», – приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Матч

Авангард - Ак Барс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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