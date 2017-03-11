Чемпион мира по Counter-Strike Елена Урусова: Рано или поздно киберспорт войдет в программу Олимпиады

Чемпион мира по Counter-Strike Елена Урусова рассказала об олимпийских перспективах киберспорта.

«Олимпиада – это грандиозное шоу, там действуют законы бизнеса. Киберспорт – это огромная аудитория, причем новая. Он поможет привлечь в олимпийское движение новых инвесторов. Уверена, что это только вопрос времени.

Пока никто не знает, как интегрировать киберспорт в Игры. С другой стороны, всегда можно привлечь специалистов, которые давно и успешно организуют соревнования. Не сомневаюсь, что это рано или поздно произойдет», – сказала Урусова в интервью Lenta.ru.