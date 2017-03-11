Букмекеры не оставили шансов «Линкольн Сити» в матче с «Арсеналом»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/4 финала Кубка Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Линкольн Сити».
Победа столичного клуба в основное время оценивается мизерным коэффициентом 1,06, тогда как виктория его соперника идет за астрономические 37,67.
За ничью букмекеры предлагают 12,98.
Игра начнется сегодня в 20:30 мск.
Матч
Место и дата
11 марта 20:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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