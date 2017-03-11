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Букмекеры не оставили шансов «Линкольн Сити» в матче с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/4 финала Кубка Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Линкольн Сити».

Победа столичного клуба в основное время оценивается мизерным коэффициентом 1,06, тогда как виктория его соперника идет за астрономические 37,67.

За ничью букмекеры предлагают 12,98.

Игра начнется сегодня в 20:30 мск.

Матч

Арсенал - Линкольн Сити

Место и дата

11 марта 20:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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