Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2020 года

В пятницу «Бока Хуниорс» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Фернандо Гаго. Соглашение 30-летнего аргентинца со столичным клубом рассчитано до 2020 года.

Гаго является воспитанником «Бока Хуниорс», в основе которой дебютировал в 2004 году. С 2007 по 2013 годы полузащитник выступал в Европе за «Реал» (2007-2011), «Рому» (2011-2012) и «Валенсию» (2012-2013), после чего вернулся в Аргентину, где сначала на правах аренды играл за «Велес Сарсфилд». А перед сезоном 2013/2014 Гаго перешел в «Бока Хуниорс».

Напомним, в составе сборной Аргентины полузащитник стал финалистом чемпионата мира 2014 года в Бразилии.