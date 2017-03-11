Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург2 : 0Барыс
Футбол  ЦСКА3 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 0Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2020 года

Источник:  ФК «Бока Хуниорс»Комментарии

В пятницу «Бока Хуниорс» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Фернандо Гаго. Соглашение 30-летнего аргентинца со столичным клубом рассчитано до 2020 года.

Гаго является воспитанником «Бока Хуниорс», в основе которой дебютировал в 2004 году. С 2007 по 2013 годы полузащитник выступал в Европе за «Реал» (2007-2011), «Рому» (2011-2012) и «Валенсию» (2012-2013), после чего вернулся в Аргентину, где сначала на правах аренды играл за «Велес Сарсфилд». А перед сезоном 2013/2014 Гаго перешел в «Бока Хуниорс».

Напомним, в составе сборной Аргентины полузащитник стал финалистом чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по командеТевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мираФорвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.Тевес близок к подписанию контракта с «Шанхай Шеньхуа»Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Главный тренер китайского клуба Густаво Пойет сообщил, что сторонам осталось урегулировать последние детали контракта.Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в миреНападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа».Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в годНападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа», сообщает «Свободная пресса».Китайский клуб согласился платить Тевесу 635 тысяч фунтов в неделюПредставители аргентинского нападающего «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса практически договорились с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» о переходе футболиста, сообщает The Sun.Тевес был удален с поля в матче с «Бельграмо» за оскорбление сестры главного арбитраЭкс-форвард «Ювентуса» Карлос Тевес, который ныне защищает цвета «Боки Хуниорс», был удален с поля в матче чемпионата Аргентины.Тевес может вернуться в чемпионат ИталииТренерский штаб «Наполи», несмотря на приобретение Аркадиуша Милика, рассчитывает видеть в команде форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.«Челси» и «Наполи» поборются за ТевесаФорвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в Европу текущим летом.Гол и передача Тевеса помогли «Бока Хуниорс» обыграть «Серро Портеньо»Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес помог своей команде на выезде обыграть парагвайский «Серро Портеньо» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.Карлос Тевес: Я едва не подписал контракт с «Атлетико»Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сообщил, что, покинув «Ювентус» по окончании прошлого сезона, он был в шаге от перехода в «Атлетико».Новогодний шопинг. 7 занимательных переходов начала годаНовогодний шопинг. 7 занимательных переходов начала годаSovsport.ru рассказывает какие команды уже нашли себе подарки под новогодней елкой.Пабло Освальдо: Играть вместе с Тевесом – огромное удовольствиеНовичок «Бока Хуниорс» Пабло Даниэль Освальдо рассказал о том, что счастлив вернуться в аргентинский клуб.Хуан Рикельме: Иньеста самый универсальный игрокБывший футболист «Барселоны» Хуан Роман Рикельме высоко оценил выступление подопечных Луиса Энрике,в частности, бывший игрок сборной Аргентины похвалил полузащитника каталонцев Андреса Иньсту.«Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины«Бока Хуниорс» одержал победу над «Росарио Сентраль» (2:0) в финале Кубка Аргентины и стал обладателем трофея.«Бока Хуниорс» в 31-й раз стал чемпионом Аргентины«Бока Хуниорс» одержал победу над «Тигре» (1:0) в 29-м туре национального чемпионата и обеспечил себе чемпионское звание.«Челси» может подписать нападающего «Бока Хуниорс»Лондонский «Челси» заинтересован в услугах аргентинского нападающего «Бока Хуниорс» Хонатана Кальери, сообщает talkSPORT.«Бока Хуниорс» не платит зарплату Тевесу. Нападающий может вернуться в «Ювентус»31-летний форвард Карлос Тевес может покинуть клуб «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес) из-за проблем команды с финансированием.Тевес поучаствовал в разгромной победе «Бока Хуниорс» над «Банфилдом» в чемпионате Аргентины«Бока Хуниорс» дома обыграл «Банфилд» в рамках 26-го тура чемпионата Аргентины со счетом 3:0.
Футбол
Виталий Мутко: Наличие или отсутствие представителя России в ФИФА ни на что не влияет
Биатлон
Пайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-й
Футбол
Александр Тарханов: Игра Заболотного? Россия всегда полна слухами
Бокс
Оскар де ла Хойя: Мы отправили Головкину справедливый контракт на бой с Альваресом
все новости
Бока Хуниорс
Бока Хуниорскалендарьстатистика
Фернандо Гаго
Фернандо Гаговсе новости