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Пайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-й
Источник: Getty Images

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

У победителя спринта и обладателя Кубка мира-2016/17 Мартена Фуркада сегодня не задалась стрельба: он допустил 4 промаха (2 из них - на последнем рубеже) и не смог побороться за призовые места.

Две ошибки на «стойке» помешали показать высокий результат и Антону Шипулину, который сумел подтянуться к лидерам по ходу дистанции.

Четырехкратный чемпион мира немец Арнд Пайффер сумел обойтись без промахов. А на финишной прямой он смог обойти австрийца Симона Эдера и норвежца Эмиля Хегле Свендсена. 29-летний Арнд одержал первую личную победу в сезоне и восьмую в карьере.

Сегодня в 17:15 в Контиолахти начнется женская гонка преследования.

Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования. 12,5 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 30.35,0 (0 промахов)
2. Симон Эдер (Австрия) +0,3 (2)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +2,3 (2)
4. Ондрей Моравец (Чехия) +9,8 (2)
5. Мартен Фуркад (Франция) +25,5 (4)
6. Лукас Хофер (Италия) +27,7 (1)
7. Йоханнес Бе (Норвегия) +33,2 (3)
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,4 (1)
9. Андрей Расторгуев (Латвия) +38,7 (4)
10. Антон Шипулин (Россия) +50,9 (2)
...12. Евгений Гараничев (Россия) +58,3 (2)
...19. Матвей Елисеев (Россия) +1.24,8 (2)

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