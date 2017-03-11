«Зенит» разгромил «Амкар» в молодежном первенстве

Футболисты «Зенита» в Перми одержали победу над «Амкаром» со счетом 4:0 в матче 19-го тура первенства России среди молодежных составов клубов РФПЛ.

У сине-бело-голубых дубль оформил Александр Еловских, еще по голу забили Даниил Культинов и Дмитрий Плетнев, реализовавший пенальти.

За молодежку «Амкара» в этом матче сыграли защитники основной команды Николай Зайцев и Иван Черенчиков. Зайцев провел на поле 90 минут, получил желтую карточку, а за его фол в ворота пермяков назначили пенальти. Черенчиков был заменен после первого тайма.

«Зенит» набрал 39 очков и остался на втором месте в турнирной таблице первенства. «Амкар» идет на последней позиции, имея в активе 11 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 31 марта против «Рубина». Пермяки 17 марта встретятся на выезде с «Томью».

Напомним, основные составы «Амкара» и «Зенита» сыграют в Перми 12 марта. Матч начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.