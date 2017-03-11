Российские несовершеннолетние осужденные сыграют в шахматы со швейцарскими заключенными
14 марта пройдет международный шахматный турнир с участием несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России, и заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Швейцарии, сообщает Znak.com.
Среди участников турнира будут и подростки, совершившие правонарушение в Свердловской и Тюменской областях.
Играть осужденные будут через интернет.
Инициатива проведения такого турнира принадлежит известному гроссмейстеру Анатолию Карпову.
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