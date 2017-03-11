Российские несовершеннолетние осужденные сыграют в шахматы со швейцарскими заключенными

14 марта пройдет международный шахматный турнир с участием несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России, и заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Швейцарии, сообщает Znak.com.

Среди участников турнира будут и подростки, совершившие правонарушение в Свердловской и Тюменской областях.

Играть осужденные будут через интернет.

Инициатива проведения такого турнира принадлежит известному гроссмейстеру Анатолию Карпову.