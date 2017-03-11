Виталий Мутко: Наличие или отсутствие представителя России в ФИФА ни на что не влияет
Вице-премьер
правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о том, как будет строиться
взаимодействие России и совета ФИФА.
«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы – тогда появится», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, в пятницу стало известно, что кандидатура Мутко в совет ФИФА не была допущена в связи с тем, что он занимает должность вице-премьера правительства.
Ранее Мутко входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.
В состав совета войдут 37 членов – президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе организации.
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