Виталий Мутко: Наличие или отсутствие представителя России в ФИФА ни на что не влияет

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о том, как будет строиться взаимодействие России и совета ФИФА.

«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы – тогда появится», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, в пятницу стало известно, что кандидатура Мутко в совет ФИФА не была допущена в связи с тем, что он занимает должность вице-премьера правительства.

Ранее Мутко входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.

В состав совета войдут 37 членов – президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе организации.