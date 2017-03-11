Шамиль Газизов: «Уфа» не думает о еврокубках
Генеральный директор «Уфы»
Шамиль Газизов после матча 19-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:0) заявил,
что в клубе не думают о попадании в еврокубки.
«Нет, таких мыслей нет, – приводит «Р-Спорт» слова Газизова. – Впечатления от такой победной серии очень положительные, но сегодняшний матч был очень напряженным.
Нужно было выигрывать, но далось нам это очень тяжело. «Крылья Советов» – хорошая команда, серьезная, нагнетали много. И у нас были моменты в матче, и у них, но мы победили – так что это самое главное».
Напомним, «Уфа» одержала третью победу под руководством нового главного тренера Сергея Семака и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Уфа - Крылья Советов - 1:0 (1:0)
Голы
Пауревич 6 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Карп (Ванек, 60), Аликин, Сухов, Засеев, Стоцкий, Игбун (Фатай, 66), Пауревич, Кротов (Йокич, 77)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Ятченко, Надсон, Зуев, Мияилович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Паскуато
Предупреждения:
нет - Гаджибеков, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 марта 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция