Шамиль Газизов: «Уфа» не думает о еврокубках

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 19-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:0) заявил, что в клубе не думают о попадании в еврокубки.

«Нет, таких мыслей нет, – приводит «Р-Спорт» слова Газизова. – Впечатления от такой победной серии очень положительные, но сегодняшний матч был очень напряженным.

Нужно было выигрывать, но далось нам это очень тяжело. «Крылья Советов» – хорошая команда, серьезная, нагнетали много. И у нас были моменты в матче, и у них, но мы победили – так что это самое главное».

Напомним, «Уфа» одержала третью победу под руководством нового главного тренера Сергея Семака и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча