Сергей Семак: «Уфа» одержала сложную трудовую победу

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:0) в 19-м туре чемпионата России.

- Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. Интересный отрезок был в дебюте игры, однако после забитого мяча мы потеряли инициативу. Надо было реализовывать свои моменты. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма.

Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. Такие сэйвы заметнее, чем действия полевых игроков. Но каждый должен заниматься своим делом.

В целом получилась очень сложная трудовая победа. Могли забить больше, но сказывается, что у нас сейчас целая группа травмированных игроков. Даем играть молодым футболистам, - заявил Семак.

«Уфа» одержала третью победу в трех матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Причем все игры завершились со счетом 1:0. До этого «Уфа» выиграла у «Анжи» (1:0) в ¼ финала Кубка России и «Терека» в 17-м туре премьер-лиги.

Теперь у команды Семака стало 31 очко, и она поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» в 15 очками остались в зоне вылета – на 15-м месте.

В 20-м туре 19 марта «Уфа» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Ростов».