Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург2 : 0Барыс
Футбол  ЦСКА3 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 0Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шекспир станет главным тренером «Лестера» до конца сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир может быть утвержден в должности в начале следующей недели.

Ожидается, что 53-летний британец будет тренировать команду до конца сезона. Официально об этом может быть объявлено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

Клубу и представителям тренера остается договориться по деталям контракта, тогда как принципиальным вопросам стороны уже нашли точки соприкосновения.

Напомним, Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» 23 февраля после поражения команды в первом матче с «Севильей» (1:2), когда был отправлен в отставку итальянец Клаудио Раньери.

Под руководством Шекспира «Лестер» одержал две победы в премьер-лиге – над «Ливерпулем» (3:1) и «Халл Сити» (3:1).

Матч «Лестер» – «Севилья» пройдет 14 марта на стадионе «Кинг Пауэр». Начало – 22:45 (мск).

Матч

Лестер Сити - Севилья

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.Терри может перейти в другой английский клубЗащитник «Челси» Джон Терри готов рассмотреть летом предложения от других английских клубов, сообщает The Times.День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 летСегодня отмечает день рождения знаменитый ивуарийский футболист, нападающий Дидье Дрогба. Ему исполнилось 39 лет.АПЛ. 28-й тур. «Эвертон» - «Вест Бромвич», «Борнмут» - «Вест Хэм» и другие матчиРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Англии.Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме»Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».Харри Кейн признан лучшим игроком премьер-лиги в февралеНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признан лучшим игроком английской премьер-лиги в минувшем феврале.Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраляГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову ИбрагимовичуЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Лейтон Бэйнс: У «Эвертона» начинается новая эраЗащитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс рассказал о перспективах развития клуба.Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни отреагировал на критику бывшего защитника «Ливерпуля», а ныне эксперта Sky Sports Джейми Каррагера.Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать ИбрагимовичаБывший защитник сборной США Алекси Лалас высказался о возможном переходе форварда Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси».Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен хотят сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом (фото)«Тоттенхэм» подписал новый контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том, как оставить команду в премьер-лиге.Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Виталий Мутко: Наличие или отсутствие представителя России в ФИФА ни на что не влияет
Биатлон
Пайффер выиграл пасьют в Контиолахти, Шипулин – 10-й
Футбол
Александр Тарханов: Игра Заболотного? Россия всегда полна слухами
Бокс
Оскар де ла Хойя: Мы отправили Головкину справедливый контракт на бой с Альваресом
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Крэйг Шекспир
Крэйг Шекспирвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости