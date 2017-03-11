Шекспир станет главным тренером «Лестера» до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир может быть утвержден в должности в начале следующей недели.

Ожидается, что 53-летний британец будет тренировать команду до конца сезона. Официально об этом может быть объявлено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

Клубу и представителям тренера остается договориться по деталям контракта, тогда как принципиальным вопросам стороны уже нашли точки соприкосновения.

Напомним, Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» 23 февраля после поражения команды в первом матче с «Севильей» (1:2), когда был отправлен в отставку итальянец Клаудио Раньери.

Под руководством Шекспира «Лестер» одержал две победы в премьер-лиге – над «Ливерпулем» (3:1) и «Халл Сити» (3:1).

Матч «Лестер» – «Севилья» пройдет 14 марта на стадионе «Кинг Пауэр». Начало – 22:45 (мск).