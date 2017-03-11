Шекспир станет главным тренером «Лестера» до конца сезона
Исполняющий
обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир может быть утвержден в
должности в начале следующей недели.
Ожидается, что 53-летний британец будет тренировать команду до конца сезона. Официально об этом может быть объявлено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».
Клубу и представителям тренера остается договориться по деталям контракта, тогда как принципиальным вопросам стороны уже нашли точки соприкосновения.
Напомним, Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» 23 февраля после поражения команды в первом матче с «Севильей» (1:2), когда был отправлен в отставку итальянец Клаудио Раньери.
Под руководством Шекспира «Лестер» одержал две победы в премьер-лиге – над «Ливерпулем» (3:1) и «Халл Сити» (3:1).
Матч «Лестер» – «Севилья» пройдет 14 марта на стадионе «Кинг Пауэр». Начало – 22:45 (мск).
Матч
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция