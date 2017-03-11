Игнашевич сравнялся с Семаком по количеству матчей в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший сегодня в стартовом составе армейцев на встречу 19-го тура РФПЛ с «Томью», сравнялся по количеству матчей в чемпионатах России с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.

Теперь у обоих по 456 игр.

Таким образом, следующая игра выведет 37-летнего Игнашевича в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.