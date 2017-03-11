Игнашевич сравнялся с Семаком по количеству матчей в чемпионатах России
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший сегодня в стартовом составе армейцев на встречу 19-го тура РФПЛ с «Томью», сравнялся по количеству матчей в чемпионатах России с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.
Теперь у обоих по 456 игр.
Таким образом, следующая игра выведет 37-летнего Игнашевича в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов, Натхо, Тошич, Головин, Дзагоев, Витиньо
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов, Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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