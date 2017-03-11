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Игнашевич сравнялся с Семаком по количеству матчей в чемпионатах России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший сегодня в стартовом составе армейцев на встречу 19-го тура РФПЛ с «Томью», сравнялся по количеству матчей в чемпионатах России с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.

Теперь у обоих по 456 игр.

Таким образом, следующая игра выведет 37-летнего Игнашевича в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.

Матч

ЦСКА - Томь - 3:0 (3:0)

2-й тайм

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов, Натхо, Тошич, Головин, Дзагоев, Витиньо

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов, Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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