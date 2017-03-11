Россия заняла третье место в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Ставангере

читайте также

Финальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спорта Где россияне будут бороться за медали – анализирует «Советский спорт».

Крамер и Вюст стали чемпионами мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, россияне без медалей В Хамаре (Норвегия) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

Мы его теряем? Что происходит с Кулижниковым В ближайшие выходные в Калгари стартует чемпионат мира в спринтерском многоборье, куда действующий обладатель титула в итоге не приедет.

Иван Скобрев: Кулижникову надо повзрослеть Двукратный призер Игр в Ванкувере специально для «Советского спорта» анализирует выступление российских конькобежцев на чемпионате мира.

Стал известен состав сборной России на спринтерский ЧМ по конькобежному спорту Определился состав сборной России на чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на ЧМ Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с результатом 3.00,51.

Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонке Российские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде в Алма-Ате.

Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.

Шихова заняла четвертое место на дистанции 1500 метров на Кубке мира На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у женщин. Российская спортсменка Екатерина Шихова заняла четвертое место.

Сабликова победила в забеге на 5000 м, Граф – пятая На чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском городе Херенвен, в классическом многоборье на дистанции 5000 метров победу одержала чешская спортсменка Мартина Сабликова.

Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье Наталья Воронина из-за болезни пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Фаткулина – чемпионка России на 1000 м, Воронина – на 5000 м Конькобежка Наталья Воронина защитила титул чемпионки России на дистанции 5000 метров.

Иван Скобрев: Не понимаю, с чем связана отмена этапа Кубка мира в Челябинске Чемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев прокомментировал отмену заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринте На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.

Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.

«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

Российские конькобежки завоевали серебро КМ в командном спринте На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубке мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала серебряные награды в командном спринте.

Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира На проходящем в Японии втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала бронзу.

Россия стала второй в женской командной гонке в Харбине Женская сборная России заняла второе место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в Харбине (Китай).