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Россия заняла третье место в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Ставангере

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Женская команда России стала бронзовым призером в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия).

Ольга Граф, Елизавета Казелина и Наталья Воронина показали результат 3 минуты 2,93 секунды, уступив 2,33 секунды победителям из Японии. Второе место заняла команда Норвегии.

В такой же последовательности команды расположились в зачете Кубка мира в этой дисциплине. У Японии и Голландии по 430 очков, у России – 384.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

1. Япония – 3.00,60

2. Голландия – +1,82

3. Россия (Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина) – +2,33

Зачет Кубка мира: 1. Япония – 430 очков. 2. Голландия – 430. 3. Россия – 384.

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