Россия заняла третье место в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Ставангере
Женская команда
России стала бронзовым призером в гонке преследования на этапе Кубка мира в
Ставангере (Норвегия).
Ольга Граф, Елизавета Казелина и Наталья Воронина показали результат 3 минуты 2,93 секунды, уступив 2,33 секунды победителям из Японии. Второе место заняла команда Норвегии.
В такой же последовательности команды расположились в зачете Кубка мира в этой дисциплине. У Японии и Голландии по 430 очков, у России – 384.
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования
1. Япония – 3.00,60
2. Голландия – +1,82
3. Россия (Ольга
Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина) – +2,33
Зачет Кубка мира: 1.
Япония – 430 очков. 2. Голландия – 430. 3. Россия – 384.
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