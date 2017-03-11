СКА-1946 вырвал победу у «Чайки» в первом матче 1/8 финала Кубка Харламова
СКА-1946 дома обыграл нижегородскую «Чайку» в стартовом матче первого раунда плей-офф МХЛ со счетом 3:2.
К третьему периоду гости выигрывали у армейцев 2:1 благодаря дублю Романа Горбунова. У петербуржцев шайбу во втором периоде забросил Александр Волков. В третьей 20-минутке победу хозяевам принесли голы Михаила Мальцева и Андрея Ожгихина.
Отметим, перед началом матча хоккеисты СКА-1946 получили кубок за победу в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Трофей игрокам вручил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Вторая игра между командами пройдет в Санкт-Петербурге 12 марта и начнется в 13:00. Третий матч состоится в Нижнем Новгороде 15 марта. Серия идет до трех побед.
Матч
СКА-1946 - Чайка - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
11 марта 13:00, СК Юбилейный (малая арена), Онлайн-трансляция