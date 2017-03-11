ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Томи»

ЦСКА дома одержал крупную победу над «Томью» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.

В составе армейцев отличились Витиньо (1-я минута), Алан Дзагоев (19-я) и Алексей Ионов (44-я и 61-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что сибирский клуб первые два матча весенней части первенства проиграл с общим счетом 0:10.

Столичный клуб догнал по очкам (36) идущий вторым «Зенит», однако у питерцев в запасе гостевая игра с «Амкаром». Томичи с 9 баллами замыкают турнирную таблицу.

В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет в гостях с «Тереком», а «Томь» днем ранее примет «Амкар».