ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Томи»
ЦСКА дома одержал крупную победу над «Томью» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.
В составе армейцев отличились Витиньо (1-я минута), Алан Дзагоев (19-я) и Алексей Ионов (44-я и 61-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Отметим, что сибирский клуб первые два матча весенней части первенства проиграл с общим счетом 0:10.
Столичный клуб догнал по очкам (36) идущий вторым «Зенит», однако у питерцев в запасе гостевая игра с «Амкаром». Томичи с 9 баллами замыкают турнирную таблицу.
В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет в гостях с «Тереком», а «Томь» днем ранее примет «Амкар».
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция