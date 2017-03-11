«Амкар» – «Зенит». Сине-бело-голубые отправились в Пермь без Смольникова и Ломбертса
Тренерский штаб «Зенита» взял 23 игроков на матч 19-го тура премьер-лиги против «Амкара», который пройдет в Перми.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
На выезд не поехали защитники Игорь Смольников и Николас Ломбертс. 10 марта бельгиец досрочно завершил работу на открытой тренировке из-за болей в руке.
Напомним, матч «Амкар» – «Зенит» состоится на стадионе «Звезда» 12 марта и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция