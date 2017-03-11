Антон Шипулин: Эстафету в Контио пропущу, а в чемпионате России по лыжным гонкам участвовать не планирую

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

- От сегодняшней гонки я получил, можно сказать, удовольствие. До последнего рубежа все здорово получалось и на огневом рубеже, и на трассе. Что касается двух моих промахов на последней стрельбе, то здесь дело не в психологии, а в функциональном состоянии. Мышцы к концу сезона устают, и на стрельбище уже потряхивало ноги. Не от страха и волнения, а от того, что в гонке приходилось сегодня много догонять и обгонять. Возможно, стоило подойти к стрельбе немного помедленнее. Но я понимал, что соперников много и даже лишней секунды на отдых никто из них давать не намерен – надо цепляться за шанс. Увы, сегодня не получилось за него зацепиться.

Эстафеты завтра я не побегу. В сезоне осталось пробежать еще три личные гонки, и силы надо расходовать экономно – усталость дает о себе знать. У нас есть молодые ребята, которых нужно опробовать – им шанс проявить себя в эстафетах будет очень кстати.

Принимать участие в чемпионате России по лыжным гонкам тоже на данный момент не планирую. Не знаю, откуда появилась эта информация, - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Ранее сообщалось, что 29-летний Антон Шипулин был включен в заявку сборной Тюменской области на чемпионат России по лыжным гонкам.

Сегодня Шипулин занял 10-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

