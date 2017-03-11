Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно думать только о том, как попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды в борьбе за место в Лиге чемпионов.

«Конечно, все в наших руках. Сейчас нам нужно думать только о том, как сделать это. Станет ли разочарованием, если мы не пробьемся в Лигу чемпионов? Да, потому что мы должны быть там.

Но этого может и не произойти из-за других команд и всего прочего. Мы будем сами в этом виноваты, и нам придется принять эту ситуацию. Конечно, для нас это важная задача. Мы хотим сделать все, чтобы ее решить.

Первые шесть-семь команд не могут быть уверены в том, что попадут в Лигу чемпионов. На прошлой неделе они были в первой четверке, а на этой – уже нет. Впереди еще много матчей.

Еще ничего ни для кого не решено. Пока у нас будет возможность бороться за Лигу чемпионов, мы будем стараться всеми силами. Играть в этом турнире – замечательно и важно для клуба», – приводит Goal.com слова Клоппа.

После 27 туров «Ливерпуль» занимает четвертое место, но по потерянным очкам уступает «Арсеналу», который идет пятым.

В 28-м туре 12 марта «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» на «Энфилде».