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Ассисент Энрике Унсуэ может возглавить «Барселону»

Источник:  MarcaКомментарии

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ, который сейчас входит в тренерский штаб Луиса Энрике, сообщает Marca.

В «Барселоне» всегда подчеркивали значение стиля, философии и истории клуба, что может стать преимуществом 49-летнего испанца перед другими кандидатами, которыми считаются испанец Эрнесто Валверде и аргентинец Хорхе Сампаоли. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» только укрепил в этом отношении позиции Унсуэ, который отвечает в тренерском штабе за коммуникацию с игроками во время игры.

Во время игровой карьеры Унсуэ был голкипером и провел пять матчей за «Барселону» в 1988-1990 годах. Но больше всего он известен по выступлениям за «Севилью» (1990-1997).

Унсуэ тренировал «Нумансию» (2010-2011), после чего помогал Луису Энрике в «Сельте» (2013-2014), а 15 июля 2014 года стал его ассистентом в «Барселоне».

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