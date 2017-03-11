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Матвей Елисеев: Когда я вышел вперед, хотел помочь Антону Шипулину

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

- Форма у меня улучшается. Сегодня лыжи хорошо катили, это тоже помогало. Когда я вышел вперед, то хотел помочь Антону. Он, в принципе, даже сам попросил об этом. На стойке чисто отстрелять помешало желание быть как можно выше. Надо подходить на рубеж с чуть более трезвой головой. 

Усталости конца сезона не чувствую. Она у меня сейчас только проходит от того, что было в январе и феврале,  - рассказал Елисеев.

Напомним, Матвей показал в сегодняшнем пасьюте 19-й результат.

В 17:15 по московскому времени стартует женская гонка преследования.

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