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Виталий Мутко: Во время ЧМ-2018 Россию посетит миллион туристов, покажем всем, что у нас демократическая страна

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о значении проведения чемпионата мира 2018 года в туристических целях.

«Мы планируем, что Россию посетит миллион туристов только во время чемпионата мира по футболу. Впереди много масштабных проектов, которые расскажут о нашей стране, главный из них, конечно же, чемпионат мира 2018 года.

Это не только 11 городов, которые примут матчи чемпионата, но еще 20 городов, где будут жить команды, 20 городов, где будут размещаться болельщики. Мы расскажем о России и покажем ее всему миру, покажем всем, что она является демократической страной», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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