Гол Квартальнова не спас «Красную Армию» от поражения в первом матче плей-офф МХЛ против «Динамо СПб»

Первый матч 1/8 финала Кубка Харламова между «Красной Армией» и «Динамо СПб», проходивший в Москве, завершился победой гостей со счетом 6:3.

У армейцев по шайбе забросили Данила Квартальнов, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе бело-голубых дубль сделал Антон Васильев, также голами отметились Илья Завьялов, Никита Куракин, Константин Чернюк и Антон Назаревич.

Счет в серии стал 1-0 в пользу динамовцев. Вторую игру команды проведут в Москве 12 марта, матч начнется в 13:00. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. Серия идет до трех побед.

Напомним, в регулярном чемпионате МХЛ «Красная Армия» заняла второе место в Западной конференции и уступила четыре очка победителю регулярки СКА-1946. «Динамо СПб» финишировало на седьмой позиции.