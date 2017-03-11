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Гол Квартальнова не спас «Красную Армию» от поражения в первом матче плей-офф МХЛ против «Динамо СПб»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Первый матч 1/8 финала Кубка Харламова между «Красной Армией» и «Динамо СПб», проходивший в Москве, завершился победой гостей со счетом 6:3.

У армейцев по шайбе забросили Данила Квартальнов, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе бело-голубых дубль сделал Антон Васильев, также голами отметились Илья Завьялов, Никита Куракин, Константин Чернюк и Антон Назаревич.

Счет в серии стал 1-0 в пользу динамовцев. Вторую игру команды проведут в Москве 12 марта, матч начнется в 13:00. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. Серия идет до трех побед.

Напомним, в регулярном чемпионате МХЛ «Красная Армия» заняла второе место в Западной конференции и уступила четыре очка победителю регулярки СКА-1946. «Динамо СПб» финишировало на седьмой позиции.

Матч

Красная Армия - МХК Динамо СПб - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

11 марта 13:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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