Фелипе Масса: Я решил продолжить карьеру, потому что следовал зову сердца
Пилот «Уильямса»
Фелипе Масса объяснил, почему передумал завершать карьеру и остался в Формуле-1
еще на один сезон.
«Я следовал зову сердца, а еще на меня повлияли сообщения, которые я получил от моих болельщиков и моей семьи. Я не встретил ни одного сообщения со словами «не делай этого».
Если я буду чувствовать себя нужным, то смогу быть важным членом команды и, возможно, конкурентоспособным. Конечно, пока нельзя сказать, где мы находимся по расстановке сил, и как сложится этот сезон. Но все же я решил вернуться, потому что все еще остаюсь профессионалом», – приводит Motorsport.com слова 35-летнего бразильца, который осенью 2016 года объявил о завершении карьеры, но 16 января подписал новый контракт с британской командой.
Предстоящий сезон станет для Массы 16-м в Формуле-1.