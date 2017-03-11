Фелипе Масса: Я решил продолжить карьеру, потому что следовал зову сердца

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса объяснил, почему передумал завершать карьеру и остался в Формуле-1 еще на один сезон.

«Я следовал зову сердца, а еще на меня повлияли сообщения, которые я получил от моих болельщиков и моей семьи. Я не встретил ни одного сообщения со словами «не делай этого».

Если я буду чувствовать себя нужным, то смогу быть важным членом команды и, возможно, конкурентоспособным. Конечно, пока нельзя сказать, где мы находимся по расстановке сил, и как сложится этот сезон. Но все же я решил вернуться, потому что все еще остаюсь профессионалом», – приводит Motorsport.com слова 35-летнего бразильца, который осенью 2016 года объявил о завершении карьеры, но 16 января подписал новый контракт с британской командой.

Предстоящий сезон станет для Массы 16-м в Формуле-1.