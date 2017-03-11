«Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Авангардом»
«Авангард» дома уступил «Ак Барсу» (0:2) во втором матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
Счет на 57-й минуте открыл нападающий гостей Федор Малыхин, реализовавший численное преимущество своей команды. На последней минуте точку в игре поставил Михал Йордан, отправивший шайбу в пустые ворота.
Таким образом, клуб из Татарстана повел в серии со счетом 2-0.
Третий матч пройдет в понедельник в Казани.
Матч
Авангард - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 56:39 (0:1). Йордан 59:20 (0:2).
Место и дата
11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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