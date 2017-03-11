Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА4 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 2Ак Барс
Футбол  Рубин0 : 0Оренбург
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург2 : 3Барыс
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома уступил «Ак Барсу» (0:2) во втором матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

Счет на 57-й минуте открыл нападающий гостей Федор Малыхин, реализовавший численное преимущество своей команды. На последней минуте точку в игре поставил Михал Йордан, отправивший шайбу в пустые ворота.

Таким образом, клуб из Татарстана повел в серии со счетом 2-0.

Третий матч пройдет в понедельник в Казани.

Матч

Авангард - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 56:39 (0:1). Йордан 59:20 (0:2).

Место и дата

11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!Дмитрий Пономаренко категорически не согласен с штрафами КХЛ за публичное обсуждение спорных судейских решений в СМИ.Алексей Морозов: Билялетдинов постоянно думает о хоккееДвукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов рассказал о работе с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.Владимир Кречин: Отсутствие полноценной «предсезонки» повлияло на весь сезон «Куньлуня»Спортивный директор «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин высказался о проблемах, с которыми столкнулся новичок КХЛ в своем первом сезоне.Решение о будущем Юрзинова в «Куньлуне» будет принято 20 мартаРешение о дальнейшей судьбе главного тренера китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимира Юрзинова-младшего будет принято 20 марта.КХЛ оштрафовала «Динамо» на 300 000 рублей за высказывание Виталия Давыдова в адрес судейКХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тысяч рублей за резкое высказывание вице-президента клуба, трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.Константин Горовиков: В поражении от СКА нет трагедии, ничего критичногоНападающий московского «Динамо» Константин Горовиков поделился впечатлениями от второго матча полуфинальной серии Западной конференции против СКА (1:2).Опять без Мозякина? Превью матчей субботыОпять без Мозякина? Превью матчей субботыСегодня на Востоке вновь встретятся «Магнитика» с «Барысом» и «Авангард» с «Ак Барсом».Владимир Воробьев: Дома «Динамо» будет готово во всеоружииТренер «Динамо» Владимир Воробьев оценил игру бело-голубых во втором матче полуфинальной серии Западной конференции против СКА (1:2).Знарок и Орешкин устроили обмен колкостями: решите, кто его выиграл? (видео)Знарок и Орешкин устроили обмен колкостями: решите, кто его выиграл? (видео)Сергей Орешкин после поражения решил подначить Олега Знарка. Но тренер СКА не поддался и ответил – вежливо, но жестко.Невезение Светлакова и надежность Мурыгина. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаНевезение Светлакова и надежность Мурыгина. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты вторых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Западной конференции.Дмитрий Квартальнов: Многим нашим игрокам надо добавитьПосле поражения от «Локомотива» (3:4) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов посетовал на слабую игру своих бригад большинства.Валерий Ничушкин: Мы хорошо играли «пять на пять», но не решили в большинствеПосле поражения от «Локомотива» (3:4) нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин объяснил причины неудачи своей команды.Джефф Плэтт: Матч в Ярославле для меня будет принципиальнымФорвард ЦСКА Джефф Плэтт – о предстоящих битвах в плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле.Мэт Робинсон: Могли бы жаловаться на судейство, но не хотим это делать, надо забивать голыЗащитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о поражении от СКА (1:2) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Андрей Локтионов: Сейчас все бодаются и играют жесткоФорвард «Локомотива» Андрей Локтионов прокомментировал победу над ЦСКА – 4:3 во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.Даниил Апальков: У ЦСКА к нам претензии? Так в матчах с ними нельзя слабину даватьФорвард «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу над ЦСКА во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина – 4:3.«Локомотив» заработал фарт. Потому и выиграл«Локомотив» заработал фарт. Потому и выигралПосле матча лучший игрок армейцев Валерий Ничушкин и их главный тренер Дмитрий Квартальнов объяснили причины пораженияСергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинствеГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением о поражении от СКА (:) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Олег Знарок: Заменить Коскинена на игры в Москве? Мы подумаемГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Андрей Зубарев: В пропущенном голе от красной линии нельзя винить КоскиненаЗащитник СКА Андрей Зубарев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Футбол
Виталий Мутко: На Кубок конфедераций продано 170 тысяч билетов
Футбол
Квинси Промес: Хочу стать чемпионом и забить 20 голов
Биатлон
Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Отепя
Футбол
Виталий Мутко: Во время ЧМ-2018 Россию посетит миллион туристов, покажем всем, что у нас демократическая страна
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина