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Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Отепя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Победить Логинову не помешали два промаха на огневых рубежах.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Александр стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

Ранее Логинов отбыл дисквалификацию, наложенную за применение спортсменом запрещенного препарата эритропоэтина.

Отепя (Эстония) 
Кубок IBU, 8-й этап
Мужчины
Спринт. 10 км

1. Александр Логинов (Россия) – 28.00,9 (1+1)
2. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 14,3 (0+1)
3. Мартин Ягер (Швейцария) – 21,2 (0+2)
4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 27,7 (0+0)
5. Юрий Шопин (Россия) – 29,6 (0+0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) – 30,6 (0+0)
...23. Игорь Малиновский (Россия) – 1.31,9 (0+1)
...29. Александр Поварницын (Россия) – 1.49,2 (2+1)
...33. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.53,1 (0+1)

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