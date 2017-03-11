Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Отепя
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
Победить Логинову не помешали два промаха на огневых рубежах.
Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Александр стал бронзовым призером в смешанной эстафете.
Ранее Логинов отбыл дисквалификацию, наложенную за применение спортсменом запрещенного препарата эритропоэтина.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU, 8-й этап
Мужчины
Спринт. 10 км
1. Александр Логинов (Россия) – 28.00,9 (1+1)
2. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 14,3 (0+1)
3. Мартин Ягер (Швейцария) – 21,2 (0+2)
4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 27,7 (0+0)
5. Юрий Шопин (Россия) – 29,6 (0+0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) – 30,6 (0+0)
...23. Игорь Малиновский (Россия) – 1.31,9 (0+1)
...29. Александр Поварницын (Россия) – 1.49,2 (2+1)
...33. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.53,1 (0+1)