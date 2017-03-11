Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Отепя

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Загоруйко выиграла спринт на Кубке IBU в Отепя Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко победила в спринте на восьмом этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Сборная России финишировала четвертой в смешанной эстафете на Кубке IBU Сборная России в составе Екатерины Мошковой, Валерии Васнецовой, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Волков и Шестерикова заняли четвертое место в супермиксте на Кубке IBU Российские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвертое место в супермиксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Сливко и Кайшева заняли второе и третье места в гонке преследования на Кубке IBU Российские биатлонистки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места соответственно в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Контиолахти Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBU На этапе Кубка IBU в Контиолахти (Финляндия) состоялись спринтерские гонки. Российские биатлонисты победили как в женской, так и в мужской части соревнований.

Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU Российская биатлонистка Екатерина Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Контиолахти.

Волков завоевал серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти Российский биатлонист Алексей Волков занял второе место в индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка IBU в финском Контиолахти.

Александр Касперович: Волков, Логинов и Виролайнен примут участие на этапе Кубка мира в Холменколлене Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что тренерский штаб планирует привлечь на последний этап Кубка мира нынешнего сезона в Холменколлене (Норвегия) Алексея Волкова, Александра Логинова и Дарью Виролайнен.

Александр Касперович: Васнецова, Мошкова, Малиновский и Стрельцов выступят на этапе Кубка IBU Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира. Также он рассказал, кто из юниоров отправится на этапе Кубка IBU.

«Русские правильно сделали, отказавшись от Логинова». Европа пишет о России «Советский спорт» изучил, что писали зарубежные издания о нашем спорте на прошедшей неделе

СБР требует от IBU наказать Фуркада за его слова в адрес Логинова Союз биатлонистов России (СБР) требует от Межуднародного союза биатлонистов санкций в отношении французского биатлониста Мартена Фуркада за его слова в адрес россиянина Александра Логинова. Об этом говорится в письме президента СБР Александра Кравцова к главе IBU Андерсу Бессебергу.

Ирина Старых: Все претензии в адрес Логинова – это претензии и ко мне тоже Российская биатлонистка Ирина Старых высказалась о конфликте француза Мартена Фуркада со сборной России.

Лоуэлл Бэйли: Логинов? Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чем не бывало Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, победивший в индивидуальной гонке на чемпионате мира, высказал свое отношение к допингу в биатлоне.

Виталий Мутко: Сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, почему он не покинул свой пост после череды допинговых скандалов в отечественном спорте.

Анатолий Алябьев: Очень расстроил Логинов, рассчитывал на него Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление сборной России по биатлону в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший седьмое место.

Американец Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Шипулин - седьмой На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась индивидуальная гонка. Победу одержал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли.