Виталий Мутко: На Кубок конфедераций продано 170 тысяч билетов

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на матчи Кубка конфедераций, который летом пройдет в России, продано 170 тысяч билетов.

Напомним, турнир состоится с 17 июня по 2 июля на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

«На Кубок конфедераций на данный момент продано 170 тысяч билетов. Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек», - цитирует Мутко «Р-Спорт».