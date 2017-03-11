Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах России
Голкипер московского
ЦСКА Игорь Акинфиев в матче 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) побил рекорд вратаря
сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных мячей в
чемпионатах страны.
30-летний голкипер
армейского клуба в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах
российского первенства.
Стоит отметить, что Акинфеев в настоящее время является обладателем рекордной серии сезона РФПЛ количеству минут без пропущенных голов — 603 минуты.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция