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Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфиев в матче 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) побил рекорд вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных мячей в чемпионатах страны.

30-летний голкипер армейского клуба в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства.

Стоит отметить, что Акинфеев в настоящее время является обладателем рекордной серии сезона РФПЛ количеству минут без пропущенных голов — 603 минуты.

Матч

ЦСКА - Томь - 4:0 (3:0)

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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