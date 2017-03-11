Марит Бьорген: Многие лыжники завершат карьеры, если лекарства от астмы будут запрещены

Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген прокомментировала возможный запрет на применение спортсменами противоастматических средств, в состав которых входят запрещенные препараты.

- Если мы, спортсмены, у кого есть астма, не сможем принимать лекарства, у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что многие лыжники завершат карьеры, если средства от астмы будут запрещены.

Сейчас можно использовать только морскую воду в вакс-трейлере, а когда мы принимаем рецептурные препараты, то должны приносить их сами. Врачи команды нам их больше не выдают, - рассказала Бьорген.

Ранее с инициативой положить конец злоупотреблениям данными препаратами выступил Национальный олимпийский комитет Швеции.

Отметим, что Марит Бьорген получила разрешение на регулярное применение противоастматических средств еще в 2009 году.

На чемпионате мира-2017 в Лахти норвежка выиграла четыре золотые медали.

