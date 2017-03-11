Вадим Скрипченко: Ранний пропущенный мяч испортил наши планы
Главный тренер
«Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после поражения от «Уфы»
(0:1) ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.
«Мы провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры и создали достаточно моментов, чтобы забить. К сожалению, ранний пропущенный мяч испортил наши планы. Присутствовала некоторая скованность и невнимательность, но потом ребята раскрепостились. По сравнению с матчем против «Локомотива» произошел существенный сдвиг в качестве игры, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Надо работать над реализацией», - приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».
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Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция