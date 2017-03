Мартен Фуркад досрочно завершил сезон

Французский биатлонист Мартен Фуркад больше не планирует выходить на старт в сезоне-2016/17.

- Конечно, я рад тому, что выиграл малый хрустальный глобус в зачете пасьютов, но, конечно, хотел бы закрепить этот успех победой в сегодняшней гонке. Не получилось... Теперь я лечу домой, чтобы помогать своей жене, - заявил Фуркад.

"I am happy I took the pursuit globe, but I wanted to do it with a win. Now I fly home to be with my wife and help her" @martinfkde #KON17 pic.twitter.com/xpn34lobdT