Мартен Фуркад досрочно завершил сезон

Французский биатлонист Мартен Фуркад больше не планирует выходить на старт в сезоне-2016/17.

- Конечно, я рад тому, что выиграл малый хрустальный глобус в зачете пасьютов, но, конечно, хотел бы закрепить этот успех победой в сегодняшней гонке. Не получилось... Теперь я лечу домой, чтобы помогать своей жене, - заявил Фуркад.

"I am happy I took the pursuit globe, but I wanted to do it with a win. Now I fly home to be with my wife and help her" @martinfkde #KON17 pic.twitter.com/xpn34lobdT — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 марта 2017 г.

Сегодня 28-летний Мартен Фуркад финишировал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Еще на прошлой неделе он гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Фуркад не планирует участвовать в заключительном этапе, который состоится в норвежском Холменколлене. Также он пропустит завтрашнюю смешанную эстафету в Финляндии.

