Виктор Гончаренко: В целом хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Перед игрой важно было решить проблему: чтобы уровень концентрации и старания не упал из-за проблем Томска и их результата в игре с «Роством», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Думаю, нам это удалось. Конечно, когда наши центральные защитники принимают мяч без давления, уровень концентрации может снизиться. Но в целом хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне.

– Что с Щенниковым?

– У него микроповреждение. Учитывая, что у нас сейчас широкая обойма, рисковать не было смысла.

– На сборах активно наигрывалась молодёжь, сейчас им выделяется меньше времени. Почему с «Томью» не попробовали выпустить Чалова раньше или кого-то ещё?

– На сборах бывает два матча за два дня, плюс есть обратные замены. Мы понимаем, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. Если мы выпускаем Чалова и Жамалетдинова, кто-то из более опытных не получает игровую практику. Сегодня на замену выпустили Федю, в следующей игре может выйти кто-то ещё. Но повально выпускать молодых смысла нет.