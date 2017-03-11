Виктор Гончаренко: В целом хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне
Главный тренер ЦСКА
Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура
чемпионата России.
– Перед игрой важно было решить проблему: чтобы уровень
концентрации и старания не упал из-за проблем Томска и их результата в игре с
«Роством», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Думаю, нам это
удалось. Конечно, когда наши центральные защитники принимают мяч без давления,
уровень концентрации может снизиться. Но в целом хорошо сыграли как в атаке,
так и в обороне.
– Что с Щенниковым?
– У него микроповреждение. Учитывая, что у нас сейчас широкая обойма, рисковать не было смысла.
– На сборах активно
наигрывалась молодёжь, сейчас им выделяется меньше времени. Почему с «Томью» не
попробовали выпустить Чалова раньше или кого-то ещё?
– На сборах бывает два матча за два дня, плюс есть обратные замены. Мы понимаем, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. Если мы выпускаем Чалова и Жамалетдинова, кто-то из более опытных не получает игровую практику. Сегодня на замену выпустили Федю, в следующей игре может выйти кто-то ещё. Но повально выпускать молодых смысла нет.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция