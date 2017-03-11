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Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения в матче с «Шанхай Шеньхуа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) во втором туре китайской Суперлиги.

Счет на 75-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Джованни Морено.

Десять минут спустя бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель восстановил равенство. Его команда набрала первое очко и на данный момент занимает 14-е место.

Команда из Шанхая с четырьмя баллами идет третьей.

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