Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения в матче с «Шанхай Шеньхуа»
«Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) во втором туре китайской Суперлиги.
Счет на 75-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Джованни Морено.
Десять минут спустя бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель восстановил равенство. Его команда набрала первое очко и на данный момент занимает 14-е место.
Команда из Шанхая с четырьмя баллами идет третьей.
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