Валерий Петраков: У нас прогресс: В Ростове шесть, в Москве – четыре
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал
поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России.
«У нас прогресс большой есть. В Ростове шесть, здесь четыре.
Улучшаем игру, улучшаем качество. Если серьезно, тяжело. Ребята старались.
Опять делаем грубейшие ошибки. В принципе, сравнивать ЦСКА и нашу команду
тяжело.
Старались в позиционной обороне сыграть более-менее. А когда
шли быстрые атаки, приходилось тяжело. Не успевали ни по скорости, ни по другим
моментам.
Сказал своей молодежи: «Расстраиваться не нужно, нужно делать выводы из каждого матча». Надеюсь, 18-го дома с «Амкаром» будем еще лучше играть. Понравилось, что хоть немного выход из обороны получался. Но это за счет опытных игроков. К сожалению, таких футболистов, которые могли бы усилить оборону, нет. Новички? Найти можно, но нужно погасить долги», - приводит слова Петракова телеканал «Матч ТВ».
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция