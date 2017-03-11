Валерий Петраков: У нас прогресс: В Ростове шесть, в Москве – четыре

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России.

«У нас прогресс большой есть. В Ростове шесть, здесь четыре. Улучшаем игру, улучшаем качество. Если серьезно, тяжело. Ребята старались. Опять делаем грубейшие ошибки. В принципе, сравнивать ЦСКА и нашу команду тяжело.

Старались в позиционной обороне сыграть более-менее. А когда шли быстрые атаки, приходилось тяжело. Не успевали ни по скорости, ни по другим моментам.

Сказал своей молодежи: «Расстраиваться не нужно, нужно делать выводы из каждого матча». Надеюсь, 18-го дома с «Амкаром» будем еще лучше играть. Понравилось, что хоть немного выход из обороны получался. Но это за счет опытных игроков. К сожалению, таких футболистов, которые могли бы усилить оборону, нет. Новички? Найти можно, но нужно погасить долги», - приводит слова Петракова телеканал «Матч ТВ».