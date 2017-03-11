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«Валенсия» вырвала ничью в матче со «Спортингом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с хихонским «Спортингом» (1:1).

Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард гостевой команды Дуйе Чоп, а за пять минут до конца встречи «летучие мыши» отыгрались силами Мунира Эль=Хаддади.

Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Даниэль Парехл на 55-й минуте не реализовал пенальти.

«Валенсия» с 30-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Спортинг» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем туре подопечные Сальвадора Воро 19 марта на выезде сыграют с «Барселоной», а команда из Хихона в этот же день примет «Гранаду».

Чемпионат Испании
27-й тур

Матч

Валенсия - Спортинг - 1:1 (0:0)

Голы

Чоп 60 (0:1). Эль Хаддади 85 (1:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Монтойя (Мина, 63), Гайя, Орельяна, Парехо, Дзадза, Эль Хаддади, Солер

Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Дуглас, Канелья, Альварес, Весга, Кармона, Касес (Торрес, 80), Бургуи (Эшежиле, 73), Чоп (Кастро, 77)

Незабитые пенальти

Парехо (Валенсия), 55

Предупреждения:

Орельяна, 2; Дзадза, 19; Мангаля, 50 - Касес, 29; Дуглас, 49; Чоп, 76; Куэльяр, 79; Торрес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

11 марта 15:00, Месталья, Онлайн-трансляция

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