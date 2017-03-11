«Валенсия» вырвала ничью в матче со «Спортингом»
В матче 27-го тура
чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с хихонским «Спортингом»
(1:1).
Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард гостевой команды
Дуйе Чоп, а за пять минут до конца встречи «летучие мыши» отыгрались силами
Мунира Эль=Хаддади.
Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Даниэль Парехл
на 55-й минуте не реализовал пенальти.
«Валенсия» с 30-ю очками занимает 13-е место в турнирной
таблице, а «Спортинг» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 баллов.
В следующем туре подопечные Сальвадора Воро 19 марта на
выезде сыграют с «Барселоной», а команда из Хихона в этот же день примет «Гранаду».
Чемпионат Испании
27-й тур
Матч
Валенсия - Спортинг - 1:1 (0:0)
Голы
Чоп 60 (0:1). Эль Хаддади 85 (1:1).
Состав
Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Монтойя (Мина, 63), Гайя, Орельяна, Парехо, Дзадза, Эль Хаддади, Солер
Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Дуглас, Канелья, Альварес, Весга, Кармона, Касес (Торрес, 80), Бургуи (Эшежиле, 73), Чоп (Кастро, 77)
Незабитые пенальти
Парехо (Валенсия), 55
Предупреждения:
Орельяна, 2; Дзадза, 19; Мангаля, 50 - Касес, 29; Дуглас, 49; Чоп, 76; Куэльяр, 79; Торрес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
11 марта 15:00, Месталья, Онлайн-трансляция