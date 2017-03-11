«Валенсия» вырвала ничью в матче со «Спортингом»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с хихонским «Спортингом» (1:1).

Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард гостевой команды Дуйе Чоп, а за пять минут до конца встречи «летучие мыши» отыгрались силами Мунира Эль=Хаддади.

Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Даниэль Парехл на 55-й минуте не реализовал пенальти.

«Валенсия» с 30-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Спортинг» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем туре подопечные Сальвадора Воро 19 марта на выезде сыграют с «Барселоной», а команда из Хихона в этот же день примет «Гранаду».

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27-й тур