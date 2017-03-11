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Хет-трик Зарипова помог «Магнитке» удвоить преимущество в серии с «Барысом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Барыс» (5:4 О.Т.) во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4.

У хозяев льда отличились Данис Зарипов (трижды) и Виктор Антипин, у гостей - Роман Старченко, Найджел Доус (дважды) и Мартин Сен-Пьер.

В овертайме победу магнитогорцам принес точный бросок Ярослава Косова. 

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу уральского клуба.

Третья игра пройдет в Астане в понедельник.

Матч

Металлург Мг - Барыс - 5:4 О.Т. (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

Голы:

Зарипов (Коварж), 4:26 (1:0). Старченко (Баркер, Иванов), 20:47 (1:1). Антипин (Мозякин, Коварж), 31:24 (2:1). Доус 33:16 (2:2). Сен-Пьер (Семёнов), 33:51 (2:3). Зарипов (Мозякин, Антипин), 41:48 (3:3). Зарипов (Мозякин, Ли), 48:00 (4:3). Доус (Баркер), 57:31 (4:4). Косов (Тимкин, Ли), 68:40 (5:4).

Место и дата

11 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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