Валерий Петраков: Прогресс есть: с «Ростовом» – шесть мячей пропустили, с ЦСКА – четыре

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).

- У нас большой прогресс, - говорит Петраков. – В Ростове было шесть пропущенных, сейчас уже – четыре. Если серьезно, то нам было тяжело. Ребята старались, но мы по-прежнему делаем грубейшие ошибки. В позиционном нападении старались выглядеть более-менее нормально, но при потерях в середине поля и быстрых атаках, заметно терялись. Не успевали ни по скорости, ни по другим качествам. После игры сказал молодежи, что расстраиваться не надо. Нужно делать выводы и работать дальше. Надеюсь, дома 18 числа с «Амкаром» будем играть лучше. Сегодня понравилось, что был какой-никакой выход из обороны, когда силенки были. Это, наверное, заслуга в большей степени опытных ребят – Голышева, Чуперки, Кузнецова, Пугина. К сожалению, таких опытных игроков, чтобы усилить оборону, у нас в обойме нет.

- Есть варианты подписания свободных агентов?

- У нас остались задолженности по трем-четырем игрокам по зарплате. Не думаю, что мы получим разрешение от РФС на подписание игроков.

- Может, стоит наигрывать только молодых перед следующим сезоном? Потому что, например, опытный Кузнецов явно бегал с лишним весом.

- Он был травмирован, пропустил почти все сборы. Начал тренироваться только последнюю неделю. Ему нужно дать время. Он опытный игрок, может помочь нам. Те, кто у нас более-менее соответствуют, все в строю. В дубле остались совсем молодые ребята. Поэтому усилиться некем из молодежи.

- Как психологически чувствует себя команда?

- Это важный компонент. Нельзя падать духом. Поэтому мы стараемся ребят подбадривать, работаем много. Столько теории, сколько мы проводим сейчас, я давно не делал. Аж голова кружится! До кого-то доходит, до кого-то нет. Но проигрывают ребята не только в тактике, но и в скорости, в технике. На таком уровне это сложно чем-то компенсировать.