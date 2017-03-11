Валерий Петраков: Прогресс есть: с «Ростовом» – шесть мячей пропустили, с ЦСКА – четыре
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).
- У нас большой прогресс, - говорит Петраков. – В Ростове было шесть пропущенных, сейчас уже – четыре. Если серьезно, то нам было тяжело. Ребята старались, но мы по-прежнему делаем грубейшие ошибки. В позиционном нападении старались выглядеть более-менее нормально, но при потерях в середине поля и быстрых атаках, заметно терялись. Не успевали ни по скорости, ни по другим качествам. После игры сказал молодежи, что расстраиваться не надо. Нужно делать выводы и работать дальше. Надеюсь, дома 18 числа с «Амкаром» будем играть лучше. Сегодня понравилось, что был какой-никакой выход из обороны, когда силенки были. Это, наверное, заслуга в большей степени опытных ребят – Голышева, Чуперки, Кузнецова, Пугина. К сожалению, таких опытных игроков, чтобы усилить оборону, у нас в обойме нет.
- Есть варианты подписания свободных агентов?
- У нас остались задолженности по трем-четырем игрокам по зарплате. Не думаю, что мы получим разрешение от РФС на подписание игроков.
- Может, стоит наигрывать только молодых перед следующим сезоном? Потому что, например, опытный Кузнецов явно бегал с лишним весом.
- Он был травмирован, пропустил почти все сборы. Начал тренироваться только последнюю неделю. Ему нужно дать время. Он опытный игрок, может помочь нам. Те, кто у нас более-менее соответствуют, все в строю. В дубле остались совсем молодые ребята. Поэтому усилиться некем из молодежи.
- Как психологически чувствует себя команда?
- Это важный компонент. Нельзя падать духом. Поэтому мы стараемся ребят подбадривать, работаем много. Столько теории, сколько мы проводим сейчас, я давно не делал. Аж голова кружится! До кого-то доходит, до кого-то нет. Но проигрывают ребята не только в тактике, но и в скорости, в технике. На таком уровне это сложно чем-то компенсировать.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция