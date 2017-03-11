«Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Манчестер Сити» стал первым полуфиналистом Кубка Англии-2016/17. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0.
Уже на третьей минуте игры счет открыл испанский полузащитник «горожан» Давид Силва. Он завершил многоходовую комбинацию, которую начал Яя Туре.
А после перерыва отличился Серхио Агуэро: аргентинец замкнул фланговый прострел ударом с близкого расстояния.
Напомним, в других четвертьфиналах сыграют: «Арсенал» - «Линкольн Сити», «Тоттенхэм» - «Миллуолл» и «Челси» - «Манчестер Юнайтед».
Финал пройдет 27 мая на стадионе «Уэмбли».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Силва 3 (0:1). Агуэро 67 (0:2).
Место и дата
11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция
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