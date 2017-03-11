Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА4 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 2Ак Барс
Футбол  Рубин0 : 0Оренбург
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург5 : 4 ОТБарыс
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» стал первым полуфиналистом Кубка Англии-2016/17. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0. 

Уже на третьей минуте игры счет открыл испанский полузащитник «горожан» Давид Силва. Он завершил многоходовую комбинацию, которую начал Яя Туре.

А после перерыва отличился Серхио Агуэро: аргентинец замкнул фланговый прострел ударом с близкого расстояния. 

Напомним, в других четвертьфиналах сыграют: «Арсенал» - «Линкольн Сити», «Тоттенхэм» - «Миллуолл» и «Челси» - «Манчестер Юнайтед».

Финал пройдет 27 мая на стадионе «Уэмбли».

Матч

Мидлсбро - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Силва 3 (0:1). Агуэро 67 (0:2).

Место и дата

11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры не оставили шансов «Линкольн Сити» в матче с «Арсеналом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу ¼ финала Кубка Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Линкольн Сити».Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?Форвард «Амкара» Алексей Гасилин – о критике Луческу, возможном трансфере в Европу по примеру Зинченко и переходе к Гаджиеву с Карякой.Вилли Кабальеро: «Мидлсбро» будет стремительно контратаковать, а Негредо попытается забить намГолкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.Хосеп Гвардиола: «Уэмбли» – особенный стадион для меня. Буду рад побывать там еще разГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.Кубок Англии. 1/4 финала. «Мидлсбро» - «Манчестер Сити», «Арсенал» - «Линкольн Сити» и другие матчиРезультаты матчей 1/4 финала Кубка Англии.Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраляГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»«Советский спорт в Санкт-Петербурге» – о самых нереальных камбэках в истории еврокубков после поражения в первом матче.Хосеп Гвардиола: Хочу поздравить «Барселону», это невероятный результатГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Барселону» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» СоарешомЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш летом может пойти на повышение. Интерес к нему проявляют «Барселона» и «Манчестер Сити», сообщает The Mirror.Большие гонки. Кто из английских топов пролетит мимо ЛЧБольшие гонки. Кто из английских топов пролетит мимо ЛЧ«Советский спорт» – о том, как распределятся четыре лигочемпионских места.Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»Как сообщил наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0) полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян получил травму.Хосеп Гвардиола: Компани и Коларов восстановились после травмГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Сандерленда» в чемпионате Англии. Также он сообщил, что защитники Венсан Компани и Александар Коларов вернулись в строй после травм.В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страныВ следующем сезоне в матчах Суперкубка и Кубка Англии могут появиться видеоассистенты главного арбитра, сообщает The Telegraph.Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решенияГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда «горожан» Серхио Агуэро в матче с «Хаддерсфилд Таун» а также отметил, что игры с командами из «Чемпионшипа» даются его подопечным непросто.
Футбол
ЦСКА примет решение по Ионову по окончании сезона
Футбол
Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысоки
Футбол
«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей
Футбол
Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить доверие
все новости
Мидлсбро
Мидлсброкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости