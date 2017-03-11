Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить доверие

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).

- Самое главное перед игрой нам нужно было решить проблемы концентрации. Чтобы нас не расслабили те проблемы, которые есть у «Томи». Считаю, нам это удалось. Понятно, что когда центральные защитник на протяжении всего матче начинают атаки без сопротивления, то не терять концентрацию очень сложно. Но, в целом, мы справились.

- Почему Щенникова не было даже в заявке?

- У него микроповреждение . У нас сейчас широкая обойма игроков, рисковать им не было смысла.

- Почему во втором тайме не дали сыграть молодым армейцам? Вышел только Чалов.

- В предсезонной подготовке много матчей, есть возможность делать обратные замены. А в официальных играх молодым нужно заслужить доверие. Я не говорю, что сейчас его нет. Но в большом клубе каждый матч играется на победу. И играют сильнейшие. Допустим, мы бы дали практику кому-то из молодых, тогда кто-то из опытных футболистов не сыграл, остался без практики. Все-таки нужно поддерживать команду в тонусе. Сегодня сыграл только Чалов. В следующих матчах, возможно, попробуем других ребят.