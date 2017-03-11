«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей

В матче 19-го тура первенства молодежных команд «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 9:1.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Феофилактов и по разу отличились Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Леонид Миронов, Егор Никулин и Солтмурад Бакаев, а у гостей единственный мяч забил Магомед Магомедов.

«Спартак» с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на пятой строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре красно-белые 17 марта примут «Локомотив», а махачкалинцы в этот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».

Напомним, встреча основных команд состоится завтра, 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.