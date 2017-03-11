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«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей
Источник: ФК «Спартак»

В матче 19-го тура первенства молодежных команд «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 9:1.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Феофилактов и по разу отличились Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Леонид Миронов, Егор Никулин и Солтмурад Бакаев, а у гостей единственный мяч забил Магомед Магомедов.

«Спартак» с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на пятой строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре красно-белые 17 марта примут «Локомотив», а махачкалинцы в этот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».

Напомним, встреча основных команд состоится завтра, 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Спартак (мол) - Анжи (мол) - 9:1 (3:1)

Голы

Цыганков 7 (1:0). Магомедов М. 15 (1:1). Бабаев 25 (2:1). Рассказов 40 (3:1). Феофилактов 52 (4:1). Ломовицкий 53 (5:1). Феофилактов 59 (6:1). Миронов 63 (7:1 - пен.). Никулин 77 (8:1 - пен.). Бакаев С. 84 (9:1 - пен.).

Судья:

Виталий Дорошенко (Россия)

Место и дата

11 марта 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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