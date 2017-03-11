«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей
В матче 19-го тура
первенства молодежных команд «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 9:1.
В составе победителей
дубль оформил Кирилл Феофилактов и по разу отличились Борис Цыганков, Владлен
Бабаев, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Леонид Миронов, Егор Никулин и
Солтмурад Бакаев, а у гостей единственный мяч забил Магомед Магомедов.
«Спартак» с 37-ю
очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на пятой строчке, имея в
активе 29 баллов.
В следующем туре
красно-белые 17 марта примут «Локомотив», а махачкалинцы в этот же день на
выезде сыграют с «Оренбургом».
Напомним, встреча основных команд состоится завтра, 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Спартак (мол) - Анжи (мол) - 9:1 (3:1)
Голы
Цыганков 7 (1:0). Магомедов М. 15 (1:1). Бабаев 25 (2:1). Рассказов 40 (3:1). Феофилактов 52 (4:1). Ломовицкий 53 (5:1). Феофилактов 59 (6:1). Миронов 63 (7:1 - пен.). Никулин 77 (8:1 - пен.). Бакаев С. 84 (9:1 - пен.).
Судья:
Виталий Дорошенко (Россия)
Место и дата
11 марта 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция