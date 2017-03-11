Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысоки
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что шансы на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции отстраненного полузащитника команды Романа Еременко невысоки.
Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов против «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать решение дисциплинарного комитета УЕФА в CAS.
«Насколько мне известно, Еременко вместе со своими агентами планирует обращаться в CAS после получения мотивировочной части, но, на мой взгляд, шансы в CAS невысоки, потому что есть практика по такого рода делам, и она, к сожалению для нас, пессимистична. CAS строго относится к подобного рода нарушениям», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».