Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА4 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 2Ак Барс
Футбол  Рубин0 : 0Оренбург
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург5 : 4 ОТБарыс
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысоки

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что шансы на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции отстраненного полузащитника команды Романа Еременко невысоки.

Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов против «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать решение дисциплинарного комитета УЕФА в CAS.

«Насколько мне известно, Еременко вместе со своими агентами планирует обращаться в CAS после получения мотивировочной части, но, на мой взгляд, шансы в CAS невысоки, потому что есть практика по такого рода делам, и она, к сожалению для нас, пессимистична. CAS строго относится к подобного рода нарушениям», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА примет решение по Ионову по окончании сезонаЦСКА примет решение о подписании полноценного соглашения с полузащитником Алексеем Ионовым в конце нынешнего сезона, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить довериеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).Валерий Петраков: Прогресс есть: с «Ростовом» – шесть мячей пропустили, с ЦСКА – четыреГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).Валерий Петраков: У нас прогресс: В Ростове шесть, в Москве – четыреГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России.ЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весныЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весныЦСКА победил «Томь» в матче, который сложно забыть и легко потерять.Виктор Гончаренко: В целом хорошо сыграли как в атаке, так и в оборонеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах РоссииГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфиев в матче 19-го тура РФПЛ против «Томи» побил рекорд вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных мячей в чемпионатах страны.ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Томи»ЦСКА дома одержал крупную победу над «Томью» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.Игнашевич сравнялся с Семаком по количеству матчей в чемпионатах РоссииЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший сегодня в стартовом составе армейцев на встречу 19-го тура РФПЛ с «Томью», сравнялся по количеству матчей в чемпионатах России с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.ЦСКА – «Томь» - 4:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Томью».Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Томь».Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилецНападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной РоссииРоссийский футбольный союз сообщил о том, что защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную страны по согласованию с тренерским штабом команды.«Зенит» может потребовать компенсацию с болельщика, из-за которого получил штраф после матча с ЦСКА«Зенит» рассматривает возможность потребовать компенсацию с болельщика, за чье поведение был наказан после матча с ЦСКА, сообщает «Фонтанка».ЦСКА – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 350 тысяч рублейКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за поведение их болельщиков на матче.Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентовБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Ирина Шадрина: Знакомство с Игнашевичем и Василием Березуцким приятно удивило меняТелеведущая Ирина Шадрина рассказала о футболистах, которые ее приятно удивили в жизни.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.
Футбол
ЦСКА примет решение по Ионову по окончании сезона
Футбол
Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысоки
Футбол
«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей
Футбол
Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить доверие
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости