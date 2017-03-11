ЦСКА примет решение по Ионову по окончании сезона

ЦСКА примет решение о подписании полноценного соглашения с полузащитником Алексеем Ионовым в конце нынешнего сезона, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Напомним, полузащитник перешел в ЦСКА из столичного «Динамо» летом 2016 года на правах годичной аренды, в обратном направлении проследовал нападающий Кирилл Панченко. В конце февраля пресс-служба бело-голубых сообщила, что клуб достиг соглашение с форвардом о заключении полноценного контракта.

Сегодня в матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Томь» (4:0) Ионов забил свои первые два мяча в нынешнем чемпионате.

«Что касается Ионова, цыплят считают по осени, дождемся окончания сезона и тогда будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня очень продуктивно сыграл, хотя переоценивать сегодняшний результат нельзя», - цитирует Бабаева ТАСС.