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Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобус

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобус
Источник: Getty Images

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

К последнему огневому рубежу Лаура подошла в компании чешки Габриэлы Коукаловой и француженки Мари Дорен Абер. Но только семикратная чемпионка мира сумела отработать эту стрельбу без ошибок.

Таким образом, Дальмайер одержала 17-ю личную победу в карьере и впервые завоевала Большой хрустальный глобус. В общем зачете Кубка мира она стала недосягаемой для Коукаловой.

Второй сегодня финишировала Дорен Абер, а третьей - итальянка Лиза Витоцци. Дарья Виролайнен, накануне ставшая четвертой спринте, сегодня заняла лишь 17-е место.

Напомним, мужской пасьют в Контиолахти ранее выиграл немец Арнд Пайффер.

12 марта в Финляндии пройдут супермикст и смешанная эстафета. 

Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования. 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (1 промах)
2. Мари Дорен Абер (Франция) +16,5 (2)
3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (1)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (3)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0)
7. Ирина Варвинец (Украина) +32,6 (0)
8. Селия Эмони (Франция) +38,1 (2)
9. Анаис Шевалье (Франция) +39,0 (0)
10. Габриэла Коукалова (Чехия) +44,8 (2)
...17. Дарья Виролайнен (Россия) +1.19,3 (3)
...19. Ирина Старых (Россия) +1.38,6 (3)
...32. Ирина Услугина (Россия) +2.12,9 (1)
...38. Виктория Сливко (Россия) +2.51,3 (1)
...42. Екатерина Шумилова (Россия) +3.21,5 (4)

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